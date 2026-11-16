Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Lohnende Modine Manufacturing-Investition? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.11.2025 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 132,02 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,746 Modine Manufacturing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers auf 135,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 275,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,76 Prozent.

Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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