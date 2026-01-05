NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,01 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 248,439 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 140,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175 792,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 657,93 Prozent erhöht.

Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at