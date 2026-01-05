Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Modine Manufacturing-Einstieg? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,01 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 248,439 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 140,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175 792,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 657,93 Prozent erhöht.

Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Modine Manufacturing Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Modine Manufacturing Co. 119,20 -0,42% Modine Manufacturing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen