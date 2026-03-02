NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Modine Manufacturing-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag bei 9,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 102,041 Modine Manufacturing-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 23 188,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2 218,88 Prozent erhöht.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 12,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at