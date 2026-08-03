NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Modine Manufacturing-Aktien gewesen.

Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Modine Manufacturing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 231,267 Modine Manufacturing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46 498,61 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 31.07.2026 auf 201,06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 364,99 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Modine Manufacturing eine Marktkapitalisierung von 10,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at