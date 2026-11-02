NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2021 wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 9,009 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 30.10.2026 1 169,01 USD wert, da der Schlussstand 129,76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 069,01 Prozent.

Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 6,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at