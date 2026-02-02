NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Modine Manufacturing-Aktie bei 6,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,639 Modine Manufacturing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 072,55 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 30.01.2026 auf 184,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 972,55 Prozent gesteigert.

Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 9,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at