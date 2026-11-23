Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitables Modine Manufacturing-Investment?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren verdient
Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Modine Manufacturing-Anteile bei 51,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Modine Manufacturing-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,938 Modine Manufacturing-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 241,61 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 20.11.2026 auf 124,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 141,61 Prozent.
Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 6,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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