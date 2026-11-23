Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Modine Manufacturing-Anteile bei 51,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Modine Manufacturing-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,938 Modine Manufacturing-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 241,61 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 20.11.2026 auf 124,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 141,61 Prozent.

Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 6,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at