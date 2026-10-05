Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Langfristige Investition
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers betrug an diesem Tag 12,20 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 819,672 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 02.10.2026 146 065,57 USD wert, da der Schlussstand 178,20 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 360,66 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 9,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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