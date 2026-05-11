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Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Profitabler Monolithic Power Systems-Einstieg? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Monolithic Power Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,33 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,604 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 1 600,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 568,33 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 2 568,33 USD, was einer positiven Performance von 2 468,33 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 78,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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