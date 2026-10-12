Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Rentabler Monolithic Power Systems-Einstieg?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Monolithic Power Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 493,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 2,028 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 1 386,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 811,72 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 811,72 USD entspricht einer Performance von +181,17 Prozent.
Der Monolithic Power Systems-Wert an der Börse wurde auf 67,93 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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