Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Monolithic Power Systems-Anlage unter der Lupe
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 488,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,478 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 556,73 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Anteils am 22.05.2026 auf 1 589,81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 225,57 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 78,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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