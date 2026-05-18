NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monolithic Power Systems gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Monolithic Power Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 715,40 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,398 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Aktie auf 1 550,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 166,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 76,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at