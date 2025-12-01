NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingebracht

Monolithic Power Systems Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 567,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,617 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 928,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 351,38 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,51 Prozent.
Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 44,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
