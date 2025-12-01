Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Monolithic Power Systems Aktie

WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

Monolithic Power Systems-Anlage im Blick 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 567,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,617 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 928,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 351,38 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,51 Prozent.

Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 44,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Monolithic Power Systems Inc. 788,60 -0,05% Monolithic Power Systems Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

