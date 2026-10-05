NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien verdienen können.

Am 05.10.2025 wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Monolithic Power Systems-Aktie 918,83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,109 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,69 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 02.10.2026 auf 1 439,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,69 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 70,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at