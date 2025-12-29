NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Monolithic Power Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Monolithic Power Systems-Aktie letztlich bei 612,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Monolithic Power Systems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,163 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Aktien wären am 26.12.2025 154,45 USD wert, da der Schlussstand 946,32 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +54,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 45,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at