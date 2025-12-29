Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Monolithic Power Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Monolithic Power Systems-Aktie letztlich bei 612,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Monolithic Power Systems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,163 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Aktien wären am 26.12.2025 154,45 USD wert, da der Schlussstand 946,32 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +54,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 45,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
