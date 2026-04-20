NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Monolithic Power Systems-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Monolithic Power Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Monolithic Power Systems-Anteile bei 523,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,191 Anteile im Depot. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Aktien wären am 17.04.2026 280,44 USD wert, da der Schlussstand 1 468,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 180,44 Prozent vermehrt.

Monolithic Power Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at