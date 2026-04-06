Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Monolithic Power Systems-Investmentbeispiel
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Monolithic Power Systems-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 374,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,670 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 2 986,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 118,49 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 986,30 USD entspricht einer Performance von +198,63 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 55,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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