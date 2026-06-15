NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 15.06.2025 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 673,01 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,859 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 577,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 436,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 77,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at