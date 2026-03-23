NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.

Monolithic Power Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 590,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 20.03.2026 18 086,06 USD wert, da der Schlussstand 1 068,85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,86 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 52,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at