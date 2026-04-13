NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Monolithic Power Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 65,89 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,768 Monolithic Power Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 205 471,24 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Anteils am 10.04.2026 auf 1 353,85 USD belief. Mit einer Performance von +1 954,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Monolithic Power Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at