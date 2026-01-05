Monolithic Power Systems Aktie

Monolithic Power Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

Langfristige Performance 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 347,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,288 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 02.01.2026 269,78 USD wert, da der Schlussstand 936,31 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 169,78 Prozent.

Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 44,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Monolithic Power Systems Inc. 812,80 1,75% Monolithic Power Systems Inc.

