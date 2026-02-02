NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Monolithic Power Systems-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 473,96 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hat, hat nun 2,110 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 371,82 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Anteils am 30.01.2026 auf 1 124,15 USD belief. Mit einer Performance von +137,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Monolithic Power Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 48,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at