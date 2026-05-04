Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Monolithic Power Systems-Investment im Blick 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 334,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,929 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Anteile wären am 01.05.2026 47 392,55 USD wert, da der Schlussstand 1 583,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 373,93 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 77,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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