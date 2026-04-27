NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monolithic Power Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.04.2023 wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 448,61 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,229 Monolithic Power Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 1 632,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 638,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 263,80 Prozent.

Monolithic Power Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at