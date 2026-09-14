Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Profitabler Monolithic Power Systems-Einstieg?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 479,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Monolithic Power Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,209 Monolithic Power Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 257,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 234,46 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 257,62 USD entspricht einer Performance von +157,62 Prozent.
Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 60,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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