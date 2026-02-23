NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Monolithic Power Systems-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 661,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,513 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Aktien wären am 20.02.2026 1 821,41 USD wert, da der Schlussstand 1 204,10 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 82,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 57,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at