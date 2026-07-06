Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Rentable Monolithic Power Systems-Investition?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 66,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 150,331 Monolithic Power Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (1 288,16 USD), wäre das Investment nun 193 650,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 836,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 63,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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