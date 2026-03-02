NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 493,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 20,254 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (1 142,74 USD), wäre die Investition nun 23 144,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,45 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Monolithic Power Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 54,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at