NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: Über diese Dividende können sich Monolithic Power Systems-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems am 11.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,24 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 24,80 Prozent. 284,80 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Monolithic Power Systems-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 18,36 Prozent aufgebessert.

Monolithic Power Systems-Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Monolithic Power Systems-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1 589,55 USD. Der Monolithic Power Systems-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,69 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Monolithic Power Systems via NASDAQ 202,07 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 202,48 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Monolithic Power Systems

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 7,83 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,49 Prozent zurückgehen.

Monolithic Power Systems-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Monolithic Power Systems beläuft sich aktuell auf 72,408 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Monolithic Power Systems besitzt aktuell ein KGV von 70,45. Der Umsatz von Monolithic Power Systems betrug in 2025 2,790 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 12,86 USD.

Redaktion finanzen.at