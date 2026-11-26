Bei einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Monro Muffler Brake-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Monro Muffler Brake-Anteile 29,24 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,200 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 272,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,71 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich jüngst auf 243,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at