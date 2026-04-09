Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Monro Muffler Brake-Investment 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Monro Muffler Brake-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,52 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,433 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 16,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 074,10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 473,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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