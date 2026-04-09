NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Monro Muffler Brake-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,52 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,433 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 16,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 074,10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 473,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at