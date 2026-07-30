Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Monro Muffler Brake-Einstieg? 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 765,111 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 29.07.2026 10 141,55 USD wert, da der Schlussstand 13,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,42 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 541,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

mehr Nachrichten