Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Lukrativer Monro Muffler Brake-Einstieg?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 765,111 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 29.07.2026 10 141,55 USD wert, da der Schlussstand 13,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,42 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Monro Muffler Brake eine Marktkapitalisierung von 541,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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