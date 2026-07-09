NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Monro Muffler Brake-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier investiert hätte, hätte er nun 250,125 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Papiere wären am 08.07.2026 4 137,07 USD wert, da der Schlussstand 16,54 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 137,07 USD entspricht einer negativen Performance von 58,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monro Muffler Brake einen Börsenwert von 541,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at