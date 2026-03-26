NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Monro Muffler Brake-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,24 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investierten, hätten nun 150,966 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (16,35 USD), wäre die Investition nun 2 468,30 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 75,32 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake bezifferte sich zuletzt auf 490,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at