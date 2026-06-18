Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Profitable Monro Muffler Brake-Investition?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Anteile betrug an diesem Tag 61,13 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,586 Monro Muffler Brake-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 484,87 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 17.06.2026 auf 15,19 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 484,87 USD entspricht einer negativen Performance von 75,15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 478,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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