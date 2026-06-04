Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Monro Muffler Brake-Anlage? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.06.2025 wurde die Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug an diesem Tag 15,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,266 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 97,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,57 USD belief. Mit einer Performance von -2,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Monro Muffler Brake markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 474,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

mehr Nachrichten