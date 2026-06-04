NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.06.2025 wurde die Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug an diesem Tag 15,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,266 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 97,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,57 USD belief. Mit einer Performance von -2,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Monro Muffler Brake markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 474,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at