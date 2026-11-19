Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Monro Muffler Brake gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Monro Muffler Brake-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,18 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,501 Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Aktien wären am 18.11.2026 56,33 USD wert, da der Schlussstand 10,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,67 Prozent verringert.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 316,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at