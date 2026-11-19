Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Profitabler Monro Muffler Brake-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Monro Muffler Brake-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,18 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,501 Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Aktien wären am 18.11.2026 56,33 USD wert, da der Schlussstand 10,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,67 Prozent verringert.
Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 316,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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