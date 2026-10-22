NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie gebracht.

Am 22.10.2025 wurden Monro Muffler Brake-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monro Muffler Brake-Papier an diesem Tag bei 18,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 546,448 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 775,96 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,24 Prozent.

Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 446,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at