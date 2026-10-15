Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Frühes Investment 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.10.2016 wurden Monro Muffler Brake-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,86 USD. Bei einem Monro Muffler Brake-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,431 Monro Muffler Brake-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 221,16 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 14.10.2026 auf 13,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 77,88 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 437,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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