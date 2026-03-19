NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 19.03.2023 wurden Monro Muffler Brake-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Monro Muffler Brake-Anteile 47,50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,053 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,16 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 18.03.2026 auf 15,16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 68,08 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 457,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at