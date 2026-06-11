NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,225 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 14,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344,23 USD wert. Mit einer Performance von -65,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich jüngst auf 439,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at