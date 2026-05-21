Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,657 Monro Muffler Brake-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (16,08 USD), wäre die Investition nun 251,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,82 Prozent verringert.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.

mehr Nachrichten