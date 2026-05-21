NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,657 Monro Muffler Brake-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (16,08 USD), wäre die Investition nun 251,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,82 Prozent verringert.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at