Monro Muffler Brake Aktie

Monro Muffler Brake für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Monro Muffler Brake-Anlage 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Monro Muffler Brake-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,828 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 559,97 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 27.05.2026 auf 16,22 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 74,40 Prozent.

Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 498,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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