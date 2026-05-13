Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Performance unter der Lupe
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Myriad Genetics-Aktie an diesem Tag bei 4,11 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 433,090 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Myriad Genetics-Papiere wären am 12.05.2026 9 902,68 USD wert, da der Schlussstand 4,07 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,97 Prozent eingebüßt.
Myriad Genetics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 397,32 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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