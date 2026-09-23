NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Myriad Genetics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 21,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 4,615 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,55 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Papiers am 22.09.2026 auf 4,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,45 Prozent verringert.

Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 382,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at