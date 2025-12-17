Myriad Genetics Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,285 Myriad Genetics-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 15,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,88 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 84,28 Prozent gleich.
Myriad Genetics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 653,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
