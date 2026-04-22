NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Myriad Genetics gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 22,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 445,038 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 4,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 220,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,79 Prozent verringert.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 480,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at