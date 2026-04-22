Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Performance im Blick
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Myriad Genetics-Aktie bei 22,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 445,038 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers auf 4,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 220,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,79 Prozent verringert.
Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 480,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Myriad Genetics Inc.
|4,03
|-0,27%