Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Anlage
|
03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet
Am 03.06.2016 wurde die Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,97 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 294,377 Myriad Genetics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Myriad Genetics-Aktien wären am 02.06.2026 1 268,77 USD wert, da der Schlussstand 4,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,31 Prozent verringert.
Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 403,75 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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