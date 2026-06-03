NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Myriad Genetics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.06.2016 wurde die Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,97 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 294,377 Myriad Genetics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Myriad Genetics-Aktien wären am 02.06.2026 1 268,77 USD wert, da der Schlussstand 4,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,31 Prozent verringert.

Der Myriad Genetics-Wert an der Börse wurde auf 403,75 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at