Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Investition
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Myriad Genetics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,36 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 5,165 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18,34 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 19.05.2026 auf 3,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,66 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 344,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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