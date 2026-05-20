Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Myriad Genetics-Investition 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Myriad Genetics-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Myriad Genetics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,36 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 5,165 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18,34 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 19.05.2026 auf 3,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,66 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 344,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

mehr Nachrichten