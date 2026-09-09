NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Myriad Genetics-Investment verlieren können.

Das Myriad Genetics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 15,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 62,539 Myriad Genetics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 198,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80,11 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 305,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at